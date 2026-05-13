Вышла из аэропорта и уехала: 69-летняя россиянка пропала без вести в Армении

Пропавшую без вести 69-летнюю россиянку Людмилу Леванову разыскивают в столице Армении. Женщина вышла из аэропорта Зварнотц, после чего перестала выходить на связь.

Дочь пропавшей Анна рассказала, что 13 мая Людмила Васильевна вылетела из аэропорта Внуково рейсом Москва — Ереван — Кишинев молдавской авиакомпании FlyOne. В Москве женщина села на рейс, в Ереван прилетела в 6:34 и до следующего рейса в Кишинев через трансфер не дошла.

«В аэропорту должна была быть с сопровождением, но что-то пошло не так. Возможно, вышла в город. Далее следы теряются», — написала Анна в соцсети Threads.

По ее словам, в армянской полиции отказываются предоставлять данные, требуют лично приезжать в Ереван и писать заявление об исчезновении человека. В скорой помощи также отказываются разглашать медицинскую тайну и советуют обращаться в полицию.

К настоящему моменту известно, что Людмила Васильевна вышла из аэропорта и пошла пешком в сторону Еревана. С собой у россиянки была лишь ручная кладь. Во всех отделениях полиции Армении есть ее ориентировки. Телефон у Людмилы выключен, не дозвониться.

«На 16:40 пришла информация от полиции аэропорта, что она вышла утром из здания аэропорта и куда-то уехала. Скорее всего, в Ереван. Предполагаем, что могла уехать на ж/д вокзал, пытаясь уехать домой», — заключила Анна.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.