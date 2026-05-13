ABC News: астероид размером до 30 м пролетит мимо Земли 18 мая

В понедельник, 18 мая, к Земле приблизится недавно обнаруженный астероид, который пролетит на расстоянии около 90 тыс. км. Это расстояние составляет около четверти дистанции, отделяющей Луну от нашей планеты, сообщает американский телеканал ABC News .

Недавно астрономы из нескольких обсерваторий, включая Фарпойнт в Канзасе и Маунт-Леммон в Аризоне, обнаружили объект, который получил обозначение 2026 JH2. Лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установила, что его размеры колеблются от 15 до 30 метров. Это небесное тело классифицируется как околоземный объект типа «Аполлон».

«Эти астероиды имеют орбиту, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их траектория пересекает орбиту Земли», — отметили в NASA.

Специалисты продолжают работу по уточнению орбиты и физических параметров космического объекта. На данный момент, согласно проведенным вычислениям, вероятность столкновения астероида с нашей планетой исключена.

