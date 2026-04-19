Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру весом в 50 млн солнц

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой эквивалентна 50 млн солнц. Она уже существовала, когда Вселенной было всего 700 млн лет, сообщает Forbes.ru .

При этом вокруг черной дыры не наблюдается галактики. Также в окружающем газе нет признаков звезд, которые обычно формируются в процессе образования галактики. Это противоречит основным теориям происхождения черных дыр: обе утверждают, что сначала формируется галактика, а затем в ее центре возникает черная дыра.

Наиболее перспективное объяснение — первичные черные дыры могли возникнуть сразу после Большого взрыва, до формирования атомов и звезд. Однако гипотеза пока не получила прямых доказательств.

