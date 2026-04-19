Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру весом в 50 млн солнц
Фото - © Freepik.com
Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой эквивалентна 50 млн солнц. Она уже существовала, когда Вселенной было всего 700 млн лет, сообщает Forbes.ru.
При этом вокруг черной дыры не наблюдается галактики. Также в окружающем газе нет признаков звезд, которые обычно формируются в процессе образования галактики. Это противоречит основным теориям происхождения черных дыр: обе утверждают, что сначала формируется галактика, а затем в ее центре возникает черная дыра.
Наиболее перспективное объяснение — первичные черные дыры могли возникнуть сразу после Большого взрыва, до формирования атомов и звезд. Однако гипотеза пока не получила прямых доказательств.
