Астероид «Бог Хаоса» размером с три футбольных поля приближается к Земле

Астероид «Бог хаоса» приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. Небесное тело названо в честь Апофиса, мифического змея, символизирующего тьму и зло, сообщает News.ru со ссылкой на американский телеканал CBS.

Астероид имеет размер, сравнимый с тремя футбольными полями. Во время сближения с Землей он окажется ближе многих спутников на орбите, что позволит увидеть небесное тело без использования оптических приборов.

Специалисты NASA уже внесли объект в перечень потенциально опасных астероидов. При этом в агентстве подчеркнули, что в ближайшие сто лет астероид Земле не угрожает.

Ранее ученые обнаружили около 40 тыс. астероидов, сближающихся с Землей. При этом потенциально опасных небесных тел исследователи насчитали всего 154.

