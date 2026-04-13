Астрономы обнаружили 40 тыс. сближающихся с Землей астероидов

По его словам, среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы однажды за свою жизнь сближались с Землей или будут сближаться с ней на расстояние не более, чем 7,5 млн километров.

При этом астероидов, которые могут быть потенциально опасны и крупнее одного одного километра, насчитывается 154. Всего в Солнечной системе открыто более одного миллиона астероидов.

Ранее российский астроном-любитель Филипп Романов выявил новый околоземный астероид, получивший обозначение 2026 CQ3 и классифицированный как объект группы Амуров. Открытие было сделано 15 февраля 2026 года в ходе изучения изображений, сделанных Ливерпульским телескопом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.