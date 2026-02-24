Подмосковный астроном-самоучка обнаружил новый околоземной астероид 2026 CQ3

Российский астроном-любитель Филипп Романов выявил новый околоземный астероид, получивший обозначение 2026 CQ3 и классифицированный как объект группы Амуров. Открытие было сделано 15 февраля 2026 года в ходе изучения изображений, сделанных Ливерпульским телескопом.

К околоземным астероидам относят малые тела Солнечной системы, траектории которых пролегают в непосредственной близости от земной орбиты. В отличие от обитателей Главного пояса астероидов, расположенного в пространстве между Марсом и Юпитером, данные объекты способны подходить к нашей планете на минимальное расстояние. Ученые ведут их постоянный мониторинг, так как некоторые из них могут представлять потенциальную угрозу при пересечении орбиты Земли.

Изначально Романов планировал подтвердить открытие другого объекта из Главного пояса, для чего запросил съемку сектора в созвездии Льва. Однако во время анализа серии из 15 снимков с минутной экспозицией он зафиксировал слабо выраженный, но стремительно перемещающийся объект. Характер движения указывал на то, что это, скорее всего, именно околоземный астероид.

Проведя необходимые измерения, астроном направил отчет в Центр малых планет, присвоив цели временный код RFD0284. Из-за временного лага в несколько часов между фиксацией и передачей координат расчетное положение тела было неточным, что создавало угрозу потери объекта для дальнейшего наблюдения.

Тем не менее в течение суток данные были подтверждены другими научными станциями, что помогло точно рассчитать орбиту. Уже 16 февраля 2026 года вышел официальный циркуляр MPEC 2026-D07, где астероиду присвоили окончательное имя — 2026 CQ3.

Размер небесного тела оценивается в диапазоне от 15 до 50 метров, а его полный оборот вокруг Солнца занимает примерно 1,4 года. Свое минимальное расстояние от нас (около 21 дистанции до Луны) объект преодолел 13 февраля. Пиковая яркость астероида не превышала +20 звездной величины, из-за чего он был доступен только мощному оборудованию. Автоматизированные системы поиска изначально пропустили объект — его удалось идентифицировать на архивных кадрах обсерватории Маунт-Леммон от 10 февраля только после наводки Романова.

Самостоятельное открытие таких объектов любителями считается исключительным случаем: среди более чем полутора миллионов известных астероидов к околоземным относятся лишь чуть более 41 тысячи.

Филипп Романов сделал уже несколько открытий: обнаружил околоземный астероид 2024 QS, 82 переменные звезды, 10 кандидатов в планетарные туманности туманности, три новые звезды в Галактике Андромеды, три сверхновые звезды (двух — в соавторстве, одной — лично), три астрономических транзиента (возможных сверхновых), четыре пары двойных звезд и девять астероидов (два из которых получили имена в честь его прадедов, — награжденных ветеранов войн: Великой Отечественной и Советско-японской). В 2025 году Романов открыл сверхновую звезду SN 2025umq.