Астроном-любитель из Подмосковья открыл сверхновую звезду SN 2025umq

Филипп Романов, астроном-самоучка, ранее проживавший в Подмосковье и учившийся в колледже космического машиностроения и технологий, обнаружил сверхновую звезду в галактике SDSS J004819.14+075856.8 в августе 2025 года. Об этом сообщил сам астроном.

Романов сообщил, что 17 августа 2025 года он делал расчеты координат звездного неба и запрашивал фотосъемки на удаленных телескопах для поиска новых астрономических объектов.

«При проверке фотографий (области неба в созвездии Рыбы), выполненных на удаленном 0.51-метровом телескопе T59 (сети iTelescope.Net ), который находится в обсерватории Сайдинг Спринг в Австралии, у границ кадров (лишь в 12 угловых секундах от их краев), я увидел сравнительно тусклую звезду (с блеском всего около +20 звездной величины), которая отсутствовала на соответствующих архивных фотографиях звездного неба, и я предположил, что эта звезда — сверхновая в этой галактике», — сообщил первооткрыватель.

Открытая Романовым звезда оказалась неизвестной, поэтому всю информацию о ней он направил в TNS (Transient Name Server — онлайн-система для сообщения о новых астрономических объектах). Затем были проведены удаленные наблюдения этой звезды на 2-метровом Ливерпульском Телескопе (ЛТ), чтобы подтвердить реальность объекта, сделаны новые измерения ее координат и яркости.

«20 августа на Ливерпульском Телескопе был получен оптический спектр этой звезды, в результате анализа которого 27 августа она была классифицирована как сверхновая типа Ia с красным смещением 0.159, с присвоением ей обозначения SN 2025umq», — рассказывает астроном-любитель.

О новом объекте была сделана соответствующая научная публикация на сайте The Astronomer’s Telegram: об открытии, фотометрии и классификации этой сверхновой.

«Важно, что это первая сверхновая, открытая мной (повторюсь, изучающим астрономию пока только в рамках самообразования, т. е. в ВУЗе я еще не обучался) именно лично, потому что ранее я открыл две сверхновые SN 2022bsi и SN 2022jhn только на изображениях обзора неба CRTS, участвуя в проекте поиска сверхновых, поэтому я являюсь соавтором тех открытий», — добавил Романов.

Филипп Романов сделал уже несколько открытий: обнаружил околоземный астероид 2024 QS, 82 переменные звезды, 10 кандидатов в планетарные туманности туманности, три новые звезды в Галактике Андромеды, три сверхновые звезды (двух — в соавторстве, одной — лично), три астрономических транзиента (возможных сверхновых), четыре пары двойных звезд и девять астероидов (два из которых получили имена в честь его прадедов, — награжденных ветеранов войн: Великой Отечественной и Советско-японской).