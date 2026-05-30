ВОЗ оценила риск глобального распространения лихорадки Эбола

сегодня в 04:13

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения лихорадки Эбола на глобальном уровне, в том числе в России, как низкий. Об этом заявили в российском офисе ВОЗ, сообщает РИА Новости .

При этом в Демократической Республике Конго и Уганде риск оценивается как чрезвычайно высокий, а на региональном уровне в Африке — как высокий.

Для Европейского региона, включая Россию, опасность остается минимальной.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предложил меры по защите границ РФ от Эболы на фоне вспышки в Африке.

