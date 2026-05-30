Онищенко предложил меры по защите границ РФ от Эболы на фоне вспышки в Африке
Для охраны границ и территорий России из-за вспышки Эболы в Африке необходимо готовить первичную медицинскую сеть и брать под контроль всех прибывающих из африканских стран. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
По его словам, проверка температуры на въезде не дает значимых результатов.
Онищенко пояснил, что охрана территории — это не патрулирование улиц, а готовность медицинских учреждений от пунктов в аэропортах до всех звеньев системы. Любой человек, недавно побывавший в неблагополучном регионе, должен быть немедленно госпитализирован.
Ранее эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России подошел к концу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.