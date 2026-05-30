сегодня в 03:22

Онищенко предложил меры по защите границ РФ от Эболы на фоне вспышки в Африке

Для охраны границ и территорий России из-за вспышки Эболы в Африке необходимо готовить первичную медицинскую сеть и брать под контроль всех прибывающих из африканских стран. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, проверка температуры на въезде не дает значимых результатов.

Онищенко пояснил, что охрана территории — это не патрулирование улиц, а готовность медицинских учреждений от пунктов в аэропортах до всех звеньев системы. Любой человек, недавно побывавший в неблагополучном регионе, должен быть немедленно госпитализирован.

Ранее эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России подошел к концу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.