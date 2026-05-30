В России вдоль трасс начнут создавать пункты медицины катастроф

Минздрав России совместно с регионами займется созданием на автомобильных трассах специализированных пунктов медицины катастроф. Это следует из правительственного документа, сообщает ТАСС .

Планируется проработать вопрос об организации таких пунктов вдоль автодорог, особенно в удаленных и труднодоступных местах.

Первый доклад о результатах должен быть представлен в правительство в 2030 году, следующий — в 2036-м.

