В России вдоль трасс начнут создавать пункты медицины катастроф
Минздрав России совместно с регионами займется созданием на автомобильных трассах специализированных пунктов медицины катастроф. Это следует из правительственного документа, сообщает ТАСС.
Планируется проработать вопрос об организации таких пунктов вдоль автодорог, особенно в удаленных и труднодоступных местах.
Первый доклад о результатах должен быть представлен в правительство в 2030 году, следующий — в 2036-м.
