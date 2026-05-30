Иран не ведет с США переговоров о вывозе обогащенного урана

Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящее время не рассматривается на переговорах с США. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, сообщает РИА Новости .

По его словам, эта тема не обсуждалась ни на нынешнем этапе консультаций с Пакистаном, ни на каком-либо из этапов контактов с американцами.

«На нынешнем этапе консультаций и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами, тема вывоза обогащенного урана вообще не обсуждается», — отметил Азизи.

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать обогащенный уран США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.