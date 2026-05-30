Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Ростовская область ночью подверглась воздушной атаке, в результате чего есть повреждения и пострадавшие. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожены в городе Таганрог, а также Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганроге беспилотник попал в частный дом. Из-за этого пострадали два человека. Сейчас медики оказывают им медпомощь.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков дрона случилось возгорание газовой трубы в доме, оказалась повреждена крыша и остекление. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Также на территории порта в Таганроге из-за атаки БПЛА загорелись танкер, резервуар с топливом, административное здание.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — отметил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе Боцманово в Неклиновском районе повреждено остекление в двух домах.

