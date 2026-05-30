Возникший при атаке ВСУ пожар ликвидировали в Таганроге
Пожар, возникший в результате удара ВСУ по территории порта в Таганроге, ликвидирован, сообщила мэр Светлана Камбулова.
По ее словам, разлива нефтепродуктов не произошло. Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале, а также административное здание.
На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.
«Утром комиссия приступит к обследованию и оценке нанесенного ущерба», — отметила Камбулова в своем Telegram-канале.
Ранее Ростовская область подверглась воздушной атаке. В результате два человека пострадали.
