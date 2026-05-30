В России могут пересмотреть минимальные требования к автомобилям для автошкол

МВД России займется проработкой вопроса о корректировке и дополнении минимальных требований к транспортным средствам, которые используются при сдаче экзаменов на водительские права. Такое положение содержится в утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС .

В настоящее время учебные автомобили должны соответствовать трем категориям требований: техническим, категорийным и документарным. В частности, машины оснащают дополнительными педалями сцепления и тормоза, салонным зеркалом заднего вида, а также знаком «Учебное транспортное средство» на крыше. Автомобиль должен строго соответствовать заявленной категории по массе, габаритам и трансмиссии.

Изменения конструкции необходимо регистрировать в ГИБДД. Также требуется действующий техосмотр и заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы автошколы.

МВД предстоит пересмотреть все эти требования к 2027 году и представить доклад в правительство России.

