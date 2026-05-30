сегодня в 06:50

Глава Пентагона сообщил, что США признают хорошей любую сделку с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон посчитает хорошим любое возможное соглашение с Ираном, сообщает РИА Новости .

Выступая на форуме Шангри-Ла в Сингапуре, он отметил, что любая сделка будет хорошей, и что президент Дональд Трамп проявляет терпение на пути к ее достижению.

Хегсет добавил, что о намерении проявлять терпение Трамп сообщил ему лично.

Ранее Трамп заявил, что сделка с Ираном требует разминирования и открытия Ормузского пролива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.