Трамп заявил, что сделка с Ираном требует разминирования и открытия Ормуза

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная сделка с Ираном предполагает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов в обоих направлениях, сообщает ТАСС .

Американский лидер отметил, что соглашение также предусматривает отмену морской блокады и разминирование пролива.

По словам Трампа, все суда, оказавшиеся в проливе из-за «замечательной, беспрецедентной» блокады США, могут начинать процесс возвращения.

Ранее Трамп не принял решения по соглашению с Ираном после прошедшего совещания.

