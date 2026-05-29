Трамп после совещания пока не принял решения по соглашению с Ираном

Президент США Дональд Трамп еще не определился с возможным новым соглашением с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным СМИ, на совещании в Ситуационной комнате Белого дома, длившемся около двух часов, обсуждался этот вопрос. Однако окончательного решения американский президент не принял.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США и Иран близки к достижению договоренностей. Работа по этому вопросу продолжается.

При этом Трамп назвал условие возобновления атак на Иран.

