США обозначили Ливану условия для деэскалации

Госсекретарь США Марко Рубио во время разговора по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что для снижения напряженности шиитская организация «Хезболлах» должна перестать наносить удары по израильской стороне, сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

По его словам, Рубио положительно оценил готовность ливанских властей к прямым переговорам с Израилем, несмотря на попытки «Хезболлах» их сорвать. Госсекретарь подчеркнул, что организация несет полную ответственность за продолжение боевых действий, и для деэскалации необходимо немедленное прекращение атак и провокаций с ее стороны.

Рубио подтвердил, что США полностью поддерживают правительство Ливана в усилиях по достижению мира и лучшего будущего для ливанского народа.

Формально режим прекращения огня между «Хезболлах» и Израилем действует с 17 апреля, однако стороны продолжают регулярно обмениваться ударами в приграничных районах.

