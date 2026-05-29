Долина заявила о желании вновь сыграть в спектакле с Киркоровым

Народная артистка России Лариса Долина выразила желание вновь сыграть в одном спектакле с Филиппом Киркоровым. Она отметила его артистизм и профессиональный опыт, сообщает РИА Новости .

По ее словам, они уже играли вместе в мюзикле «Чикаго», и она с удовольствием повторила бы этот опыт. Долина назвала Киркорова очень лояльным артистом и подчеркнула, что, несмотря на отсутствие у обоих профильного актерского образования, он органично вписался в постановку.

Певица добавила, что их объединяет не только артистизм, но и многолетняя музыкальная карьера. Она напомнила, что в этом году исполнилось 55 лет ее работы в профессии, а у Киркорова стаж чуть меньше, но он уже состоявшийся артист.

Помимо музыки, Долина активно выступает в театре, в том числе на сцене Театра на Таганке.

