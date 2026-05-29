Линдси Лохан показала фото с подросшим сыном и назвала себя счастливой мамой

Актриса Линдси Лохан порадовала поклонников редким семейным фото. На снимке, опубликованном в соцсетях, она запечатлена вместе с двухлетним сыном Луаем, пишет Super .

На опубликованном кадре малыш нежно целует маму в щеку, а Лохан сияет от счастья.

«Счастливая мама», — лаконично подписала кадр звезда.

Фанаты тут же отметили, как сильно вырос сын актрисы: появляется он в ленте крайне редко, поэтому каждый такой снимок вызывает умиление и восторг.

Луай родился в браке Лохан с финансовым консультантом Бадером Шаммасом. Пара поженилась в 2022 году, и появление ребенка было для них осознанным и долгожданным шагом. Актриса долгое время скрывала беременность и не раскрывала личность избранника, однако позже имя мужа стало регулярно звучать в ее интервью. В настоящее время семья живет в Дубае.

После нескольких лет творческого затишья в конце 2024 года Линдси Лохан вновь оказалась в центре внимания. Ее появление на публике вызвало бурную реакцию: многие заметили, что актриса выглядит свежее и моложе, чем когда-либо. В Сети сразу поползли слухи о пластических операциях — якобы Лохан сделала подтяжку лица, увеличила губы и скорректировала скулы. Однако сама звезда опровергла эти догадки.

По словам Лохан, никакой пластики не было. Секрет ее преображения — в кардинальном изменении образа жизни. Она отказалась от алкоголя и вечеринок, наладила режим сна, правильно питается и много времени проводит с семьей.

