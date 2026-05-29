Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию за 15 тысяч долларов

Туристы из США приобрели самый дорогой тур в Россию на текущий летний сезон, стоимость которого в пересчете на российские деньги превышает 1 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает РИА Новости .

По словам Ломидзе, стоимость путешествия составила 15 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 29 мая 2026 года, туристы потратили на поездку 1 млн 65 тыс. рублей. Американцы отправятся в поездку по знаменитому туристическому маршруту «Золотое кольцо России», который включает древние города с богатой историей и архитектурными памятниками.

По словам Ломидзе, этот тур стал самым дорогим из всех проданных на данный момент зарубежных туров на лето. При этом она подчеркнула, что в целом доля туристов из США среди всех иностранных гостей России остается очень незначительной.

Тем не менее, сам факт покупки такого дорогого путешествия показывает, что интерес к российской культуре и истории у американцев сохраняется.

«Золотое кольцо» традиционно входит в число самых востребованных маршрутов среди иностранных туристов, предпочитающих не пляжный, а познавательный, культурно-исторический отдых. В программу обычно входят экскурсии по древним кремлям, монастырям, музеям под открытым небом, а также мастер-классы по народным промыслам и дегустации блюд русской кухни.

