В Дагестане течение реки смыло дом

В Хасавюртовском районе Дагестана смыло дом. Пострадавших и жертв в результате случившегося нет, сообщает ТАСС .

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в населенном пункте Петраковское. Строение смыло течением реки Акташ.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, дом находился в непосредственной близости к руслу реки. Он является самовольной постройкой, правоустанавливающие документы отсутствуют.

В связи с этим размещение объекта изначально осуществлялось с нарушением норм и в зоне возможного подтопления.

