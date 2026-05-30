Дима Билан рассказал о покупке дома мечты в Подмосковье

Певец Дима Билан приобрел дом мечты в Подмосковье. Он находится на берегу реки, поделился сам артист в выпуске шоу «Натальная карта», сообщает « Лента.ру ».

По его словам, он расстается с другой своей недвижимостью ради этого жилья. Артист с восторгом описал панораму, которая открывается с балкона: горизонт без преград, видны крыши других домов.

Билан рассказал, что уже познакомился с сотрудниками местного дома культуры и предложил им помощь. Он хочет организовать вокруг себя поместье или «агломерацию».

При этом на момент съемки дом принадлежал ему не полностью — он купил его в кредит. Певец продает другую недвижимость, чтобы закрыть кредит. Он считает дом своей крепостью, поэтому гримеры, массажисты и другой персонал приезжают к нему, чтобы он реже выезжал в Москву.

Также Билан заявил, что намерен выращивать помидоры на участке и перенять у отца методику получения богатого урожая.

