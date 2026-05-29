«Я люблю, я любимый»: Дима Билан признался, что находится в отношениях

Российский певец Дима Билан стал новым гостем шоу «Натальная карта» с Олесей Иванченко и Дмитрием Журавлевым. В шоу он признался, что не является холостяком. По словам Билана, он любит и любим.

По сценарию шоу Иванченко рассказывала Билану, как на его судьбу повлияло расположение звезд в момент рождения. В какой-то момент она поинтересовалась, свободно ли сердце певца или нет.

«Нет. Я люблю, я любимый. А вы что думаете, нет что ли?» — задался вопросом Билан.

Певец также пояснил, что не следует делать выводы о его личной жизни по тому, как выстроено его шоу. По его словам, выступления имеют определенную психологию, и у певца уже есть образ, который он поддерживает на сцене. Но в личной жизни у него все в порядке. Кем является избранница Билана, певец не стал рассказывать.

Пользовательницы Сети по-разному отреагировали на новость. Некоторые девушки пожелали певцу счастья, а другие отметили, что «рады за него, но не от всего сердца».

