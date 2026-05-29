В Химках на форуме «Единой России» подвели итоги реализации Народной программы

В Химках провели отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Химки. Есть результат». В числе участников — депутаты, представители предприятий, общественных организаций, учреждений образования, культуры и здравоохранения, участники СВО и активисты, передает пресс-служба администрации городского округа.

Секретарь химкинского отделения партии «Единая Россия» Инна Федотова отметила, что за пять лет в округе удалось реализовать более 14 тысяч наказов жителей, вошедших в Народную программу партии.

«За последние пять лет в Химках отремонтировали три медицинских учреждения, построили четыре детских сада и две школы, заменили более 75 километров теплосетей, благоустроили свыше 130 дворов и порядка 200 народных троп. Все это — результат совместной работы команды, которой жители доверили развитие округа», — отметила секретарь химкинского отделения партии «Единая Россия» Инна Федотова.

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко рассказал о реализации Народной программы, развитии промышленности и поддержке предприятий.

«За пять лет в Химках возросло количество рабочих мест, на 40% увеличилась прибыль крупных и средних предприятий, а объем привлеченных инвестиций вырос на 17%. Химки остаются одним из ключевых промышленных центров Подмосковья, где развиваются высокотехнологичные производства, создаются новые рабочие места и реализуются важнейшие проекты в сфере науки и экономики», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Денис Кравченко.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина представила итоги развития массового спорта. За годы реализации партийного проекта «Детский спорт» в Подмосковье построены 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и порядка 344 «умных» спортивных площадок.

Член местного политического совета партии «Единая Россия» Николай Томашов рассказал о старте сбора новых предложений жителей для формирования Народной программы партии на 2026–2031 годы.

«В 2021 году жители Химок направили более 14 тысяч наказов, большинство из которых уже реализованы. Продолжается формирование Народной программы 2026–2031. На сегодня поступило уже более 4 тысяч наказов», — отметил член местного политического совета партии «Единая Россия» Николай Томашов.

О развитии системы здравоохранения рассказал депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов. Он рассказал о модернизации медицинских учреждений, открытии двух обновленных поликлиник и родильного дома, а также о мерах поддержки медработников.

Депутат Московской областной Думы Михаил Раев обратил внимание на важнейших проектах по модернизации сферы ЖКХ.

О достижениях округа в сфере спорта и молодежной политики рассказал олимпийский чемпион, директор АНО «Центр развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк. Он отметил, что за пять лет в регионе построены 65 спортивных сооружений, в их числе химкинские спорткомплексы «Родина» и «Юность», а также лыжероллерная трасса и скейт-парки.

О развитии промышленности и космической отрасли в видеообращении к гостям рассказал генеральный директор НПО Энергомаш Иван Краснов. Только в прошлом году двигатели химкинского предприятия обеспечили 16 успешных запусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что среди ключевых запросов жителей остаются жилищная политика, благоустройство общественных пространств, развитие дорожной сети и городской среды. За последние годы в округе отремонтировали более 70 дорог, продолжили обновление коммунальной инфраструктуры и благоустройство дворов.

Во время форума «Химки. Есть результат» работали интерактивные площадки: все желающие могли ознакомиться с итогами проделанной работы за 5 лет и оставить свой наказ в новую Народную программу.