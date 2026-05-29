Обливали ледяной водой и угрожали: над вдовой бойца СВО издевались в рехабе

Вдова бойца СВО не справилась с потерей мужа и попала в реабилитационный центр на Урале из-за наркозависимости. По словам женщины, в учреждении над ней издевались, истязали и угрожали закопать, сообщает E1.RU .

Боец СВО и его возлюбленная прожили вместе 11 лет. В 2024 году мужчина погиб на фронте, а женщина переехала в Екатеринбург, где устроилась на работу. После этого она стала все реже выходить на связь с родными. Семья выяснила, что женщина начала выпивать, связалась с плохой компанией, а затем стала употреблять наркотики.

Тогда родные отправили ее в реабилитационный центр, за пребывание в котором нужно было платить по 45 тысяч рублей в месяц. Всего она пробыла там девять месяцев. По возвращении домой она рассказала об ужасах, которые с ней творили.

По словам пациентки, в первый же день ее на протяжении 40 минут обливали холодной водой за неповиновение, избивали, пинали. Кроме того, по словам женщины, на протяжении всего пребывания в центре их связывали веревкой с другими пациентами, унижали, внушали, что наркоманам ничего не поможет.

В итоге у женщины окончательно оказалась сломлена психика. Однажды она даже попыталась покончить с собой, но сотрудники узнали об этом и угрожали, что «закопают на картофельном поле».

Семья пациентки собирается обратится в СК.

