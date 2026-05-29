Мать заподозренного в растлении бариста: «Девушки сейчас очень молодо выглядят»

Мать 29-летнего бариста, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетним, встала на его сторону и отвергла все обвинения в педофилии, сообщает MSK1.RU .

По словам женщины, она не увидела ничего предосудительного на видео, где на коленях у ее сына сидит 15-летняя девочка. Она предположила, что мужчина просто встретился со знакомыми девочками в метро.

«Девушки сейчас очень молодо выглядят, в 18 они могут выглядеть на 14. Я видела эти кадры, девушка просто сидит у него на коленях, и все», — добавила она.

Женщина отметила, что ее сын никогда не был замечен в чем-то безнравственном. Насчет того, что правоохранители проявили интерес к этой ситуации, она ничего не знает.

Также мать подтвердила, что ее сын занимался кастингами в 2016–2017 годах, куда могли приходить несовершеннолетние. Но они всегда были с родителями, а затем подписывали договоры.

Ранее кандидат юридических наук, юрист-международник Кирилл Косякин заметил взрослого пассажира в компании юных девушек в вагоне столичного метро. По его словам, мужчина «тискал» и обнимал несовершеннолетнюю, которая сидела у него на коленях. Юрист обратился в полицию, бариста задержали.

Сам подозреваемый ранее рассказал, что ехал вместе со знакомыми школьницами печь печенье в кофейню своей матери. В вагоне якобы не оказалось мест, потому одна из девочек села к нему на колени.

Также на связь с журналистами стали выходить другие девушки, с которым мужчины вел интимные переписки или пытался строить отношения, когда им было 13 и 15 лет.

