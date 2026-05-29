После того как в Сети распространилась информация о том, что в Москве бариста тискал и целовал малолетнюю школьницу прямо в вагоне метро, на связь с журналистами вышла другая жертва злоумышленника. По словам 21-летней Екатерины (имя изменено), когда ей было всего 16 лет, мужчина склонял ее к интимной близости и утверждал, что этот возраст прекрасен для секса, пишет «Осторожно, Москва» .

Девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной, когда тот еще жил на Бали. Ей было всего 15 лет, а ему — 24. Мужчина сам нашел ее в соцсетях, написал и убеждал, что влюблен. Девушка поверила и думала, что у них настоящие отношения.

Однако мужчина параллельно просил у нее интимные фото и видео — и его вовсе не смущал ее возраст. По словам девушки, он прямо говорил, что 16 лет — это хороший возраст, чтобы начать заниматься сексом.

«Мне через месяц должно было исполниться 16 лет. Он говорил, что это отличный возраст для того, чтобы начать вести половую жизнь. И что для отношений с ним это необходимо, иначе он найдет себе другую. Однажды я все-таки приехала к нему, но интима между нами не было, я ему отказала», — рассказывает Катя.

Через год переписки мужчина приехал в Москву и стал настаивать на интимной близости. Когда девушка отказалась, он начал угрожать: «найду себе другую». Вскоре так и произошло. У него появилась новая девушка — тоже около 15 лет. Екатерина попыталась предупредить новую пассию, но та не стала слушать. Тогда мужчина разозлился и начал угрожать Екатерине и пообещал слить ее интимные фотографии в публичные паблики. Девушка испугалась, но решилась рассказать свою историю сейчас, когда дело получило огласку.

Ранее кандидат юридических наук, юрист-международник Кирилл Косякин заметил мужчину в компании юных девушек в одном из вагонов метро. В этот момент мужчина целовал одну из девочек, которой на вид было менее 14 лет. Когда юрист спросил у пассажира, сколько тому лет, он ответил, что 17, и на следующей станции спешно покинул вагон. Позднее Косякин обратился с заявлением в полицию.

Также стало известно, что бариста в прошлом снимал фильм ужасов с малолетними актрисами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.