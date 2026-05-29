Мощный град пробил самолет и сорвал рейс из Минеральных Вод в Петербург

Мощный град размером с куриное яйцо повредил самолет авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сообщает Baza .

Накануне Ставропольский край оказался во власти непогоды. В регионе бушевал сильный ливень с грозой и градом. Ураган был настолько мощный, что несколько районов остались без электричества. Град повредил десятки машин и домов.

В аэропорту в Минеральных Водах от непогоды пострадал самолет Airbus A320. После окончания урагана сотрудники воздушной гавани обнаружили на капотах его двигателей множественные вмятины.

Борт должен был лететь в Санкт-Петербург, но рейс пришлось отложить. Перевозчик заменил самолет на резервный. Вылет в итоге состоялся через 9 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.