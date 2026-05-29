61-летнюю певицу Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине за поддержку России. Артистка живет в РФ и получила гражданство страны, сообщает SHOT .

Еще у артистки конфисковали все имущество и права на песни. В доход Украины у Повалий были взысканы особняк площадью 442 кв. м., машина BMW, а также права на музыку и слова девяти хитов, в том числе «Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше чем близко».

Повалий родилась в Киевской области, несколько лет была депутатом Верховной рады от «Партии регионов» экс-президента Виктора Януковича. Она еще известна дуэтом с российским певцом Николаем Басковым — они спели «Снегом белым», «Ты далеко», «Отпусти меня».

У нее есть звание народной артистки Ингушетии. После начала СВО певица уехала в РФ, позже получила гражданство.

От певицы отрекся единственный сын Денис, который уговаривал маму переехать в Испанию в 2022 году, но она решила жить в Москве. Теперь 43-летний сын поздравляет ее с днем рождения по СМС.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский указом лишил государственных наград ряд культурных деятелей. Среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий.

