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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил государственных наград ряд культурных деятелей. Среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Таисия Повалий, сообщает РБК .

Украинский президент лишил наград 34 человека. Большинство из них живут и работают в России. Басков и Киркоров были народными артистами Украины. Лорак и Повалий — заслуженными.

Также государственных наград лишились композитор Игорь Крутой, директор Большого театра Валерий Гергиев, патриарх Кирилл, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, певец Александр Малинин и другие.

Документ предполагает введение санкций в отношении указанных лиц.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что безумие Зеленского прогрессирует без остановки.