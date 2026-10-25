Трое жителей Омска ранены после удара БПЛА ВСУ

Трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате вчерашней атаки на Омск. Всем пострадавшим незамедлительно предоставили необходимую медицинскую помощь, сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале .

Жизням раненых ничего не угрожает.

На месте происшествия для устранения последствий инцидента продолжают дежурить расчеты оперативных служб.

Накануне, 24 октября, Омск подвергся налету украинских беспилотников. В ходе него под удар попал местный логистический комплекс.

Сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать. К тушению и разбору завалов привлекли городские спасательные бригады.

В целях безопасности аэропорт Омска временно прекращал прием и отправку рейсов. В этот момент дежурные расчеты противовоздушной обороны отражали воздушную угрозу.

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