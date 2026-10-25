ВС РФ уничтожили 3 логистических центра в Харькове и сухогруз в Черноморске

Минувшей ночью российские подразделения применили ударные беспилотники против тыловых цепочек снабжения противника, нанеся точечные удары по терминалам, портовым объектам и кораблям. Они работали на нужды украинских вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В городской черте Харькова под огневое воздействие попали сразу три стратегических распределительных пункта. Среди пораженных площадок значатся комплекс «Эпицентр», терминал «Васищево» и крупный перевалочный центр.

Все объекты использовались для складирования и сортировки военного имущества, а также грузов двойного назначения. Затем их отправляли в боевые части ВСУ.

Кроме того, успешная атака была зафиксирована в морской акватории. Точным попаданием поврежден коммерческий сухогруз, который следовал в порт Черноморска с партией груза, предназначенной для материально-технического обеспечения подразделений ВСУ.

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