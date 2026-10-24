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Губернатор Хоценко: вражеские дроны атаковали логистический центр в Омске

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Один из логистических центров в Омске попал под атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Персонал оперативно эвакуирован», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Глава региона добавила, что в настоящее время на месте работают городские экстренные службы.

В субботу Омск столкнулся с массированной атакой вражеских дронов. Аэропорт временный остановил прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По словам губернатора Хоценко, силы ПВО продолжают отражать атаку украинских БПЛА на регион.

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