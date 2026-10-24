17-летнего школьника убили из-за видео в соцсетях в Индии

Как пишет газета The Times of India, подросток разместил ролик о потасовке в интернете. После ссоры один из участников позвал на помощь старшего брата, который связан с ОПГ. Нападавшие устроили засаду около храма и убили юношу.

Троих подозреваемых в убийстве подростка уже задержали. Одним из главных подозреваемых в этом деле оказался сын сотрудника полиции Пенджаба.

Обстоятельства данного преступления устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.