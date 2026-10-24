Лантратова встретилась онлайн с Лубинцом по гуммиссии в Алешках

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что провела онлайн-встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарной миссии в Алешках, сообщает ТАСС .

По ее словам, Россия и Украина выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с договоренностями по Алешкам.

Как пишет РИА Новости, по словам Лантратовой, режим тишины со стороны Киева в Алешках будет установлен в одно время с российским.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Алешек оказались в тяжелейших условиях. Как уточнил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко, ВСУ с помощью дронов сбрасывают от семи до 36 мин в сутки на разных участках дороги. В населенном пункте не хватает еды.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия 27 октября введет режим тишины в районе Алешек для проведения гуманитарной операции.

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