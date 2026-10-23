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ВС РФ введут режим тишины 27 октября в районе Алешек для гуманитарной операции

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия введет режим тишины в районе города Алешки на херсонском направлении СВО для проведения гуманитарной операции, сообщает газета «Известия».

Боевые действия временно прекратятся 27 октября с 04:00 по московскому времени.

Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов, российские военнослужащие проведут разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей, оказавшихся в тяжелейших условиях из-за нехватки еды и постоянных обстрелов.

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