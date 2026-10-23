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Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области

Спецоперация
Владимир Сальдо/Telegram

Фото - © Владимир Сальдо/Telegram

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Белом доме.

Стороны временно прекратят боевые действия на ограниченном участке, чтобы доставить в город гумпомощь и организовать эвакуацию гражданских по безопасному коридору.

По данным Белого дома, договоренность достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Жители смогут сами выбрать, куда эвакуироваться — на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Им должны обеспечить транспорт и необходимую помощь.

Москва и Киев пока официально не комментировали эту информацию.

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