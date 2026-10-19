Жители Алешек рассказали о нехватке еды и обстрелах

Выбравшиеся из Алешек Херсонской области жители рассказали о прекращении поставок продуктов с мая 2026 года и постоянных атаках беспилотников, сообщает RT .

Жители заявили военкору RT Филиппу Прокудину, что некоторые горожане выживают за счет домашних заготовок. По утверждению телеканала, Киев держит Алешки в блокаде.

«Ни еды, ни воды, ни дров на зиму… Ложишься спать и думаешь, завтра поешь или нет, потому что сегодня ты не поел. И завтра ты не поел — ну не повезло», — объяснил один из жителей.

Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дронов сбрасывают от семи до 36 мин в сутки на разных участках дороги. По данным RT, под удары попадают и те, кто везет гуманитарную помощь.

Один из местных жителей рассказал о постоянных атаках украинских беспилотников. По его словам, три удара по его дому выбили окна и двери.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Алешек оказались в тяжелейших условиях.

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