Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при России

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли короткую программу на втором этапе российской серии Гран-при в Петербурге, набрав 79.43 балла, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место с результатом 78.94 балла. Екатерина Гейниш и Андрей Рудь стали третьими с результатом 67.35.

Чикмарева и Янченков уверенно откатали короткую программу на льду СК «Юбилейный». Ученики Павла Слюсаренко заработали высокие баллы за компоненты — 35.64, но уступили хозяевам льда в техническом исполнении.

Накануне фигуристы не смогли вылететь из Перми. Они провели несколько часов в аэропорту, ожидая рейса, и пропустили вчерашние тренировки. В субботу Екатерина и Матвей впервые вышли на лед, но это не помешало им откататься чисто.

Всероссийские соревнования «Гран При России — Невский лед» проходят с 23 по 26 октября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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