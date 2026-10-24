Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменили из-за его поддержки Израиля

Концерт юмориста Максима Галкина* в Стамбуле отменили из-за его заявлений в поддержку Израиля в Газе, сообщает Mash .

Комик должен был выступить в конгресс-центре, но из-за общественного возмущения шоу отменили. Жители Турции были против, так как Галкин живет в Израиле и поддерживает его в конфликте с Палестиной.

Билеты на концерт стоили 6 тыс. до 24 тыс. турецких лир (972 и 38800 рублей). Артист планировал выступление 25 октября в рамках своего европейского турне.

Ранее 77-летняя Алла Пугачева в в коротких шортах появилась на публике вместе с 50-летним Максимом Галкиным*. Новый снимок супругов был сделан на Кипре.

* Признан в России иностранным агентом.

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