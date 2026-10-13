Алла Пугачева гуляла с мужем на Кипре в коротких шортах

77-летняя Алла Пугачева появилась на публике вместе с 50-летним Максимом Галкиным*. Новый снимок супругов был сделан на Кипре, сообщает « Леди Mail ».

Для прогулки артистка выбрала короткие черные шорты, подчеркнувшие ее стройные ноги. Она дополнила образ белой футболкой, свободной клетчатой рубашкой и солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными.

Муж Пугачевой позировал рядом в белой футболке и светлых брюках в полоску.

Супругов сфотографировала поклонница, случайно встретившая их во время прогулки.

* Признан в России иностранным агентом.

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