Еще одну девушку укололи шприцем в вагоне метро в Москве

Еще одну девушку укололи шприцем на станции метро в Москве. Она написала заявление в полицию, сообщает 112 .

Инцидент произошел 16 октября в вагоне метро на станции «Китай-город». Девушка вошла в вагон и села на свободной место рядом с незнакомкой, которая умышленно ударила пассажирку в бедро острым предметом (сделала укол).

По словам пострадавшей, она испытала сильную боль. После укола нападавшая повернулась и спросила: «Сколько времени?». Девушка испугалась и перебежала в соседний вагон. Когда вернулась, женщины уже не было.

В тот же день пострадавшая обратилась в больницу из-за боли и риска заражения, после чего написала заявление в полицию.

Ранее неизвестный уколол 18-летнюю девушку шприцем на станции метрополитена на юго-западе Москвы. Полиция разыскивает подозреваемого.

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