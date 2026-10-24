В Мексике больница ушла под воду из-за мощных ливней
Больница ушла под воду в городе Сьюдад-Хуаресе в северной части Мексики. Причиной стали мощные ливни и град, которые обрушились на регион, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как огромный поток осадков и грязи затопил медучреждение.
Ливневки не справились с объемами воды, поэтому медперсонал пытался швабрами разогнать потоки воды.
Ранее из-за сильных ливней затопило Крым. С горных склонов на дороги хлынули потоки воды и камней, что привело к разрушительным последствиям.
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