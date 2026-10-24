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Комбайн-мангал установили на празднике урожая в Белоруссии

Общество
0:15

Шашлыки на комбайне приготовили на празднике урожая в белорусском городе Бабиничи, сообщает Mash.

На опубликованных кадрах видно, как комбайн приспособили для приготовления шашлыка на празднике.

Решетки с мясом были прикреплены к мотовилу, которое вращается над открытым огнем.

Ранее в подмосковном Королеве парень жарил шашлык на балконе, сжег квартиру соседей и своих питомцев.

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