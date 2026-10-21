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Дождь прошел, а вода не отступает: опубликованы кадры потопа в Крыму

Крым затопило из-за сильных ливней. С момента последнего дождя прошли почти сутки, но поток воды все равно не ослабевает. Сообщает РЕН ТВ .

Дороги и участки на полуострове оказались затоплены. В некоторых районах появились целые водопады. Чтобы преградить воде путь к домам, спасатели используют мешки с песком. Они строят из них специальные дамбы.

Местная жительница Людмила рассказала, что наводнение причинило ей огромный ущерб. Вода смыла ворота, опорную стену. Пострадала половина участка. Женщина не может нормально спать уже третью ночь.

Ливни накрыли полуостров 19 октября. С горных склонов на дороги хлынули потоки воды и камней, что привело к разрушительным последствиям.

По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшие дни в регионе не ожидаются.

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