сегодня в 19:56

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на банкете в элегантных нарядах

В Сети появился новый снимок британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон с государственного банкета королевской семьи в Виндзорском замке, сообщает «Леди Mail» .

В кадре принцесса Кейт позирует в желтом платье от Elie Saab. На ней также красуется орден королевской семьи короля Карла (значок с портретом монарха), лента и звезда Королевского Викторианского ордена.

Принцесса дополнили образ одним из своих любимых украшений — тиарой «Узелки любви» королевы Марии. Также она надела серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете.

Принц Уильям на банкет прибыл в элегантном образе. Он надел белый галстук и фрак виндзорского типа, украшенный его коллекцией медалей и королевских орденов.

Пара позировала для официального портрета перед мероприятием, согласно новой традиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.