Кредитная карта может обойтись в 60% годовых: как выбрать выгодную и не попасть на проценты

Как сравнить условия, подобрать подходящий кредитный лимит и не переплатить за обслуживание, РИАМО рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Как выбрать кредитную карту под свои расходы: для покупок, резерва или кэшбэка Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости Перед оформлением кредитной карты стоит определить, для чего она нужна. Одним заемщикам важно иметь финансовый резерв на случай непредвиденных расходов, другим — оплачивать повседневные покупки и получать бонусы. От предполагаемого сценария использования зависит, какие условия будут наиболее важными. Если карта нужна для регулярных покупок, стоит сравнить льготный период, правила начисления кэшбэка и стоимость обслуживания. Если предполагается периодически снимать наличные или переводить деньги, особое внимание нужно уделить комиссиям и ограничениям на такие операции. «При выборе кредитной карты важно отталкиваться от собственных финансовых привычек и предполагаемых сценариев использования», — отмечает Гамзаев. Универсально выгодной карты для всех нет: предложение с привлекательными бонусами может оказаться неудобным для тех, кто часто снимает наличные, а длинный грейс-период не поможет, если заемщик не соблюдает его условия.

Льготный период по кредитной карте: почему 200 дней без процентов не всегда означают выгоду Фото - © Валерия Лузина / Фотобанк Лори Один из главных параметров кредитной карты — льготный, или грейс-период. Это срок, в течение которого заемщик может пользоваться деньгами банка без процентов, если выполняет предусмотренные договором условия. По словам Гамзаева, на рынке встречаются карты с льготным периодом от 50–60 до 180–200 дней. Распространенный ориентир — 100–120 дней. Однако сравнивать предложения только по количеству дней неправильно: важно разобраться, как именно рассчитывается этот срок. У одних карт льготный период начинается с даты первой покупки, у других — с начала расчетного периода или с другой даты, установленной тарифом. Из-за этого фактическое время, в течение которого конкретная покупка остается беспроцентной, может отличаться от рекламного максимума. Перед оформлением стоит проверить три условия: Когда начинается грейс-период. От этого зависит, сколько времени остается до погашения задолженности после покупки.

На какие операции он распространяется. Льготные условия могут зависеть от типа операции, поэтому нужно отдельно изучить правила для покупок, снятия наличных и переводов.

Какие платежи необходимо вносить. Даже при действующем льготном периоде важно своевременно оплачивать обязательный минимальный платеж. Пропуск минимального платежа может привести к потере льготных условий, начислению процентов и другим последствиям просрочки, предусмотренным тарифом. Поэтому длинный грейс-период имеет смысл только в том случае, если заемщик понимает правила его действия и способен соблюдать график платежей.

Проценты по кредитной карте: как не столкнуться со ставкой 30–60% годовых Фото - © Андрей Пятницкий / Фотобанк Лори Если задолженность не погашена в соответствии с условиями льготного периода или заемщик нарушил его правила, начинает иметь значение процентная ставка. По отдельным предложениям банков она может составлять около 30–60% годовых и выше, предупреждает Гамзаев. Поэтому перед оформлением карты важно заранее выяснить, сколько будет стоить задолженность после окончания грейс-периода. Особенно это актуально для тех, кто не уверен, что сможет вернуть всю использованную сумму вовремя. При этом ориентироваться исключительно на ставку тоже не стоит. Низкий процент не обязательно означает, что карта обойдется дешевле: итоговые расходы зависят также от платы за обслуживание, комиссий за отдельные операции и условий дополнительных услуг. Практический подход — оценивать не только наиболее привлекательные условия из рекламы, но и стоимость использования карты в ситуации, когда не удается погасить долг в льготный период. Это помогает заранее понять финансовые последствия и не рассчитывать исключительно на беспроцентный режим.

Обслуживание и комиссии по кредитной карте: какие расходы проверить до оформления Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Кредитная карта может иметь бесплатное обслуживание, но иногда отсутствие платы зависит от выполнения дополнительных требований. Например, банк может установить минимальный оборот по карте или связать стоимость обслуживания с выбранным тарифом и подключенными услугами. До оформления стоит выяснить: взимается ли плата за выпуск карты;

сколько стоит обслуживание и при каких условиях оно становится бесплатным;

предусмотрены ли комиссии за переводы и снятие наличных;

есть ли плата за дополнительные услуги;

какие операции не входят в льготный период. Особенно внимательно нужно изучить условия снятия наличных и денежных переводов. За такие операции банк может взимать комиссию, а беспроцентный период может на них не распространяться. Если наличные нужны регулярно, Гамзаев советует рассмотреть карты, по которым предусмотрено бесплатное снятие в пределах установленного лимита. Но и в этом случае необходимо проверить ограничения и остальные условия тарифа.

Кредитный лимит по карте: почему не стоит брать больше, чем сможете вернуть Фото - © Александр Палехов / Фотобанк Лори Размер кредитного лимита банк определяет индивидуально. При принятии решения учитываются доход заемщика, его долговая нагрузка, кредитная история и другие параметры. Однако одобренная банком сумма не обязательно соответствует той, которой удобно пользоваться без риска для личного бюджета. Слишком высокий лимит может провоцировать необдуманные траты и создавать ощущение, что доступные заемные средства можно расходовать без последствий. Гамзаев рекомендует ориентироваться на сумму, которую можно погасить в установленный льготный период без существенной нагрузки на бюджет. Перед использованием карты полезно определить собственный предел расходов: сколько денег можно потратить и вернуть без сокращения обязательных платежей и повседневных расходов. Если регулярно использовать почти весь лимит, даже при наличии грейс-периода важно заранее оценивать, откуда возьмутся средства для погашения долга.

Кэшбэк и бонусы по кредитной карте: как понять, действительно ли они выгодны Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Дополнительные опции могут стать преимуществом карты, особенно если она используется для повседневных покупок. Банки предлагают кэшбэк за все расходы или отдельные категории, например продукты и транспорт. В некоторых программах предусмотрены бонусные баллы, которые можно обменивать на скидки или использовать для оплаты покупок, а также привилегии у партнеров. Однако сам факт наличия кэшбэка еще не означает, что карта выгоднее других. Перед оформлением нужно изучить правила начисления и использования вознаграждений: за какие покупки они положены, как их можно потратить и какие условия действуют в программе. Выбирать карту только по размеру заявленного бонуса не стоит. Сначала нужно оценить льготный период, процентную ставку, стоимость обслуживания и комиссии, а затем сравнить программы лояльности. Вознаграждения имеют практическую ценность, если соответствуют привычным расходам и не вынуждают тратить больше ради получения бонусов.