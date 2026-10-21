The Atlantic: Трамп нацелился заключить мирную сделку по Украине на саммите G20

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить мирное соглашение по Украине на саммите G20 в Майами в середине декабря. Об этом пишет журнал The Atlantic, сообщает ТАСС .

Трамп считает декабрьский саммит G20 в Майами идеальным временем для заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

По словам источников The Atlantic, глава Белого дома рассчитывает оказаться между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в момент подписания документа о мире. Трамп готов добиваться мирной сделки, «даже если для этого ему придется оказать давление на Украину».

По данным издания, такая встреча могла бы пройти «в одном из личных владений Трампа» — на территории его гольф-клуба в Майами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами, пока не принималось.

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