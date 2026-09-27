Песков: решение о поездке Путина на G20 не принято

Решения о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами, пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, сообщает ТАСС .

«Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе „двадцатки“», — сказал Песков.

Таким образом, вопрос об участии российского президента в саммите остается открытым. При его рассмотрении в Кремле обещают учитывать все обстоятельства.

Отдельно Песков подчеркнул, что Россия в любом случае будет активно работать в рамках «двадцатки». Это касается участия страны в обсуждении ключевых международных вопросов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.